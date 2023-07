Lo de McLaren es una auténtica locura. De ser uno de los peores coches de la pretemporada, a ser el segundo mejor coche en Silverstone. Lando Norris y Oscar Piastri, por detrás de Max Verstappen.

Muy atrás Fernando Alonso, noveno. Aston Martin se está quedando rezagado, sobre todo en clasificación. Carlos Sainz, con el Ferrari, saldrá quinto este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Checo Pérez, otra vez fuera

Es la quinta clasificación consecutiva en la que Sergio Pérez no se mete en la Q3. Pero esta vez fue a más. Porque no pasó de la primera tanda. Algo que no se puede permitir un piloto de Red Bull con un coche tan superior al resto.

El mexicano saldrá decimosexto en la carrera del domingo. Otra vez tendrá que remontar. Y un nuevo domingo en el que no podrá luchar por la victoria contra su compañero de equipo.

Stroll, lejos de Fernando

Lance Stroll volvió a quedar muy atrás en comparación con Alonso. Saldrá decimosegundo. Tampoco el Alpine de Esteban Ocon consiguió estar entre los diez pilotos más rápidos.