Nikita Mazepin ha hablado por primera vez del polémica vídeo en el que intentaba tocar el pecho a una joven. Un vídeo, por cierto, que él mismo subió a sus redes sociales y por el que le cayeron numerosas críticas, además de la férrea defensa del equipo Haas, con el que se estrenará esta temporada en la Fórmula 1.

En una entrevista a 'ESPN' ha reconocido que fue una acción incorrecta. "Asumo toda responsabilidad por ello", dice el joven ruso, siempre unido a la polémica por sus declaraciones. En una entrevista, tras el escándalo, aseguró que las críticas estaban relacionadas con el "racismo hacia los rusos".

"Ha sido una experiencia que me ha hecho aprender mucho y puedo decir firmemente que he aprendido más sobre este tipo de situaciones. Así que hay algo positivo detrás de ello. Entiendo completamente que los sentimientos de la gente son los correctos y mis acciones no lo fueron. No estoy orgulloso de ello. Es importante avanzar", comenta Mazepin.

Con respecto a su papel en esta primera temporada en el 'Gran Circo', el de Haas quiere demostrar a todos sus "buenas habilidades al volante". "Seré tal y como soy fuera de la pista, como he sido siempre. He tenido mis altibajos, pero es parte de la vida. Creo que mi pilotaje tiene que hablar por mí, en mayor medida", detalla.

"Creo que soy un muy buen piloto, creo que soy rápido. Estoy deseando que llegue el momento de demostrar a la gente a la que no le caigo bien que tengo buenas habilidades al volante. Eso puede cambiar su percepción sobre mí", finaliza.