Nikita Mazepin no ha entrado con buen pie en la Fórmula 1. El joven piloto, que debuta esta temporada en el Gran Circo con el equipo Haas, ha sido objeto de duras críticas tras hacerse viral un vídeo donde le tocaba el pecho a una chica. El problema llegó a tanta repercusión social que se rumoreó su salida del equipo por este comportamiento. Pero el equipo estadounidense salió al paso ratificando al expiloto de Fórmula 2 en el asiento de la escudería, aunque le advirtieron que no iban a tolerar otra mala conducta.

Mazepin, que ya pidió perdón por lo ocurrido, ha afirmado en el medio ruso 'Match TV' que él recibe excesivas críticas ajenas al mundo del motor. "Hay ciertas razones, que no tienen nada que ver con el mundo de la velocidad, por las que se me trata de forma diferente. Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo ningún problema con ellas", dice el piloto de Haas.

Y es que ha llegado a justificar esa afirmación alegando que los pilotos de su nacionalidad no son apreciados en Fórmula 1. "Otros pilotos rusos, todos del más alto nivel, profesionales en todas las situaciones, recibieron críticas que no se merecían. Pero así es la vida. El hecho de que los rusos sean tratados de forma diferente no me sorprende. Todos los pilotos rusos reciben esta crítica, este odio. ¿Que si estoy preparado para eso? Es parte de la vida. Si quieres correr, tienes que enfrentarte a cosas de ese tipo", declara Mazepin.

Nikita Mazepin debuta en Fórmula 1 tras finalizar en quinto puesto el mundial de Fórmula 2. Mick Schumacher, que se proclamó campeón de la segunda categoría de automovilismo, será su compañero de equipo en la escudería estadounidense.