Máxima tensión entre Lewis Hamilton y su ingeniero en su primera carrera en Ferrari: "Déjame a mí"

Lewis Hamilton fue décimo en su debut con Ferrari en el Gran Premio de Australia. Lejos de los resultados esperados. Y también lejos de Charles Leclerc, que fue octavo. El cocho rojo no ha rendido en esta primera cita. Pensar en pelear contra los McLaren parece ahora una utopía.

Y al británico, que llega directamente desde Mercedes, tampoco le gustaron demasiado los comentarios por radio de su ingeniero de pista, Riccardo Adami.

Hasta en dos ocasiones le pidió que le dejara tomar sus propias decisiones: "Déjame a mí, por favor...".

"¡No estoy lo suficientemente cerca! ¡No estoy lo suficientemente cerca! Cuando esté cerca, lo haré", respondió a otra petición de su ingeniero.

La autocrítica de Leclec

Leclerc pidió públicamente explicaciones a Ferrari: "La estrategia no ha sido fácil, hemos tomado la decisión equivocada al final. Reconozcámoslo: intentamos hacer como Max, sobrevivir con slicks cuando empezó a llover, porque pensamos, erróneamente, que el chaparrón no iba a durar tanto. Si hubiera funcionado, habría sido estupendo, pero no fue así. Ya está, hemos perdido".

Fred Vasseur, por su parte, se agarra al ritmo que mostraron en los entrenamientos del viernes: "Fue bueno (el ritmo del viernes) y eso es sobre lo que tenemos que construir nuestra temporada, no sobre una decisión de estrategia que no fue la correcta al final de la carrera".