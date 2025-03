Así explicó Alonso a los miembros de Aston Martin su inesperado accidente en Australia: "Yo no me he salido..."

Fernando Alonso no pudo aprovechar el caos que provocó la lluvia en Albert Park. La primera cita de la Fórmula 1 se convirtió en una auténtica locura, pero el español acabó contra el muro después de pisar la grava que estaba sobre la pista. Oscar Piastri fue quien provocó la suciedad de la misma.

Y 'DAZN' ha desvelado la conversación del asturiano con varios miembros de Aston Martin en la que explica qué había ocurrido.

"No es que yo me saliese a la grava, la grava se metió en la pista. Me refiero a que pasé sobre una montaña de grava de este tamaño. Creo que no puse una rueda sobre la grava, sino que estaba en medio de la pista", dijo el bicampeón de la Fórmula 1.

También se lo quiso explicar a sus fans a través de sus redes sociales. Publicó una imagen con la pista llena de grava y el mensaje "imprevisto".

Estaba claro que Fernando no había cometido ningún error. Fue la pista la que le 'expulsó' contra el muro. Y perdió una enorme oportunidad de poder sumar puntos como sí hizo su compañero Lance Stroll, que terminó en sexto lugar.