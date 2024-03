Max Verstappen asegura que va a seguir en Red Bull, pero el entorno de la Fórmula 1 apunta todo lo contrario. Los rumores sobre su salida continúan... y ahora se incrementan en Mercedes, donde Lewis Hamilton dejará un asiento libre a partir de 2025.

Johnny Herbert, expiloto de la Fórmula 1, ha asegurado en 'The Sun' que el acuerdo para el fichaje de Max por Mercedes está cerca de producirse. Y ese hecho, sin duda, sería un auténtico bombazo para el entorno del Gran Circo.

"No es algo bueno para la F1 con todo esto sucediendo. No ayuda a la situación de Red Bull, que tiene al mejor piloto del mundo en este momento. Y están muy cerca de echarlo del equipo. He oído que se están acercando bastante al acuerdo con Mercedes", ha comentado el británico en la previa del Gran Premio de Australia.

Y asegura que Red Bull se lo debe todo a él: "No se trata del espectáculo de Christian Horner, se trata del espectáculo de Max Verstappen, ya que él es quien gana todas estas carreras y campeonatos para Red Bull".

"Sería una locura que Max se fuera debido a la situación, Jos (su padre) ha dicho que será muy destructivo y lo destrozará, y creo que ha durado demasiado. En algunos aspectos, Christian realmente debería pensarlo y hacerse a un lado...", sentencia.