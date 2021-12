Max Verstappen, actual campeón del mundo de Fórmula 1, tiene un deseo para el futuro. Tras derrotar a Lewis Hamilton y a Mercedes, el neerlandés espera que Fernando Alonso vuelva a los puestos de arriba para poder competir con él. "Me gustaría verle de vuelta en la parte delantera", responde a David Coulthard en 'CarNext'.

"Tengo una gran amistad con Fernando. Cuando yo estaba en karting me encantaba su estilo. Nunca se rinde, y es un verdadero luchador", afirma Verstappen.

El neerlandés sigue en sus halagos: "No ha podido pelear con los que están delante porque no ha tenido coche, pero me encanta su actitud".

"Está 'on fire'. Y a su edad, estar en la F1 y querer ganar... Me llama mucho la atención su motivación. Siempre quiere ganar y dar lo mejor de sí. Es muy bonito de ver", argumenta.

Verstappen también habla sobre si su opinión sobre él sería igual de pelear por el Mundial: "Sería diferente, por supuesto, pero nos respetaríamos mucho entre nosotros".

"Quiero verle en la parte delantera. Es un bicampeón del mundo. Me gusta hablar con él y ver cómo piensa sobre ciertas cosas", sentencia.

Fernando Alonso cuenta con 'El Plan' para poder volver a ganar. El asturiano se ve "tres o cuatro años más" en la F1, y su único deseo es pelear por otro Mundial.

