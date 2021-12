Mercedes sigue al ataque. Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, se ha quedado a gusto en una entrevista concedida con 'Bild' y compara lo pasado en este Mundial de Fórmula 1 con lo que pasó en México 1986 y la mano de Diego Maradona, o el gol fantasma de Inglaterra en Wembley en 1966.

"Lo que ha pasado en este Mundial está a la altura de la mano de Dios de Diego Maradona, o con el gol de Wembley en 1966", afirmó el jefazo de Lewis Hamilton.

Wolff también habla sobre Red Bull y sobre qué le dijo Christian Horner, el jefe de los de las bebidas energéticas: "Me dijo que fue un buen duelo, que no debemos olvidar que somos ocho veces campeones del mundo en constructores y que el dinero está ahí".

"Lo que sucedió o se dijo son cosas que surgen de las emociones. No es personal. Se han merecido ganar", afirma.

Wolff, además, comenta el tema de la no apelación tras lo sucedido en Abu Dabi: "Una cosa es tener razón y otra es obtener justicia. Ante un Tribunal habríamos ganado, seguro. Nuestro caso era muy sólido".

"El problema está con la corte de apelación internacional. La FIA no puede calificar su propio trabajo. Con todo el dolor de nuestro corazón no apelamos porque sabíamos que no obtendríamos el resultado que queríamos", afirma Wolff.

Para terminar, Hamilton: "Lewis y yo estamos desilusionados. No por el deporte, algo que amamos, sino porque si rompes el principio de justicia y autenticidad puedes dejar de amarlo".

"Nos hemos empezado a hacer preguntas, y tomará tiempo el digerirlo. Dudo que dejemos atrás esto del todo. Fue la mayor injusticia de la historia", dice.

Te puede interesar

Lewis Hamilton deja de seguir a la Fórmula 1 en Instagram

Hamilton se lleva un premio de consolación de la FIA por delante de Alonso, Verstappen o Raikkonen

Max Verstappen: "¿Retirada de Lewis Hamilton? Si mira atrás..."