Se ha hablado mucho sobre el Red Bull, sobre si es un coche hecho a medida para Max Verstappen y sobre Checo Pérez y su bajón de rendimiento en las últimas carreras del mundial de Fórmula 1. Y el neerlandés se ha hartado de estos comentarios.

En la previa del Gran Premio de Italia ha explotado, respondiendo de manera muy contundente a un periodista que hablaba de esta situación. "Eso son comentarios de mierda", ha dicho el de Red Bull, visiblemente molesto.

"No es así, simplemente conduzco el coche de la forma más rápida posible, no estoy aquí para decirle a los ingenieros que me den más ventaja, porque eso no es lo que me gusta", ha explicado el bicampeón de la F1, que persigue el tricampeonato en este 2023.

Asegura que la escudería de las bebidas energéticas no prepara un monoplaza a su medida y que es él el que se adapta: "Que me diseñen el coche más rápido y pilotaré en torno a él".

"Cada año es diferente, cada monoplaza se pilota un poco distinto. La gente me pregunta cuál es mi estilo de conducción. Mi estilo de conducción no es algo particular, me adapto a lo que necesito para que el coche vaya rápido", comenta el neerlandés, que ya acumula once victorias esta temporada.

"Cuando tienes un monoplaza muy bueno, puedes hacer lo que estamos haciendo como equipo y ganar básicamente todas las carreras hasta ahora. Algunas personas no pueden apreciar cuando alguien está constantemente haciendo un buen trabajo, no hablo sólo de mí, sino de toda la escudería", detalla Max.

Para cerrar repitió que no tiene nada que demostrar. Su única misión es seguir pilotando al máximo nivel: "No estoy aquí para tratar de demostrar nada realmente, sólo estoy para hacerlo lo mejor que pueda con el material que tengo, y probablemente la gente no sepa lo que está pasando en el equipo...".