Una mujer acusa a Koldo de violencia machista en un audio: "Me has pegado delante del niño. Te arranco la mano"

En las grabaciones de Koldo Garcíahabía mucho más que indicios de corrupción. Los 22.000 audios que el exasesor de José Luis Ábalos grabó revelan información de todo tipo sobre él: desde favoresy encargos de espionajehasta una presunta agresión machista de la que le acusa una mujer.

"Me has pegado, encima delante del niño, le pegas al niño, encima te voy a aguantar yo tu mariconada, que traigas a tu puta novia. No, mi amor, eso conmigo no va a funcionar más, no te aguanto ni una, soy yo la que no te va a aguantar ni una. Me vuelves a levantar la mano y cojo machete y te arranco la mano si me vuelves a tocar y me vuelves a pegar. Eso lo tengo claro. Y tengo los papeles del médico ahí guardaditos, así que no te me hagas el loco", afirma la mujer en esa grabación.

Y es que el machismoes una constante dentro de los audios de Koldo a los que ha tenido acceso laSexta. Y no solo por comentarios como el que le hizo el propio Koldo a una mujer, a la que le aconsejaba así sobre cómo debía vestirse: "Lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho un poco hacia el borde, abrir dos botones o uno, o la de lino, que es transparente totalmente ¿vale? Y que se vea que se nota el pezón".

Un machismo que también se ve en los favores que le pedían al que fuera asesor de Ábalos. "Gorrión, estoy yo pensando que por qué no me traes a una cubanita para este fin de semana", le pedía un hombre en otro de los audios que la UCO incautó a Koldo.

Son audios que prueban que Koldo se sentía intocable y capaz de conseguirlo todo. Y así lo sentían también quienes le rodeaban, a juzgar por las grabaciones. En una de ellas, una mujer alude a que no le llegaría ninguna multa de tráfico: "Bueno pues pasarlo bien aunque tu me digas que vas a trabajar, que me lo creo mas bien poquito, conduce, bueno, con cuidado no, porque a ti te suda la polla las multas y no las multas, no te va a llegar ninguna, pero bueno tened cuidado con el coche y los kilómetros''.

Aunque dentro de ese aura de poder, también había quien se molestaba si Koldo dudaba a la hora de hacerle un favor. Es el caso de un hombre que se dirigía a él en estos términos: "Koldo, me cago en la hostia, hablas ya como los putos políticos, me cago en el copón divino. A mí qué carajo me estás contando... O sí o no", aseveraba. Todo ello contenido en una ingente cantidad de material que va dibujando cada vez más claramente quién es Koldo García.

