Max Verstappen no quiere salir de Red Bull. Hace oídos sordos al 'caso Horner' y a todo el caos que hay en la escudería de las bebidas energéticas. Las guerras no van con él y se centra sólo en el rendimiento. Por ello no se moverá del mejor equipo de la Fórmula 1.

Así lo ha dicho en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia: "Creo que hay muchas razones para estar contento. El coche va muy bien y hay muchas personas maravillosas en el equipo que luchan constantemente para obtener mejores resultados".

"Eso es en lo que me concentro, en el rendimiento. Estoy feliz y cuando llego a casa no pienso en nada más porque estoy bastante establecido donde estoy. Y ahí es también donde quiero estar", dice el tres veces campeón de la Fórmula 1.

Porque este 2024 no ha podido empezar mejor para Red Bull: dos dobletes en Bahréin y Arabia Saudí. "Definitivamente, ha sido el mejor comienzo de año hasta ahora para mí. En el coche hay un buen equilibrio, pero creo que también como equipo funcionamos muy bien, sin demasiados errores", señala.

"Así que, por supuesto, estoy muy contento y espero que podamos continuar así. Intentamos seguir aprendiendo qué podemos hacer mejor, pero ha sido muy positivo", sentencia Max.