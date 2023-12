Este martes 12 de noviembre se cumplen dos años del Gran Premio de Abu Dhabi 2021, última carrera de la temporada en la se decidió todo en el último giro.

Max Verstappen adelantó a Lewis Hamilton para coronarse campeón del mundo y, desde entonces, su hegemonía en Fórmula 1 ha sido total.

Este año, el neerlandés se ha llevado el título ganando 19 carreras y obteniendo más del doble de puntos que su compañero de equipo, 'Checo' Pérez.

Sin embargo, y a pesar de una superioridad que podría ser soporífera para un devorador como Verstappen, el neerlandés se queda con una temporada como esta antes que una como la de 2021.

"Los duelos que solía tener con Lewis (Hamilton), no los echo de menos", ha explicado el tricampeón en 'Blick'.

Al contrario, 'Mad Max' está "contento con cómo ha ido esta temporada": "Me encanta dominar las carreras, pero eso también significa luchar conmigo mismo, no siempre me fijo en el resultado, sólo intento hacerlo todo lo mejor que puedo".

"Normalmente, todo está controlado por mi parte. Creo que incluso en Barcelona, cuando ya tuve tres advertencias por límites de pista, me dije a mí mismo que tenía que conseguir la vuelta rápida de esa carrera, así que no tenía que cometer otro error", ha añadido.

"Lo que no puedo hacer es ir a un circuito y no darlo todo, ese es mi lema personal", ha zanjado.

De cara a 2024, la historia podría ser distinta para Red Bull y Max Verstappen: Mercedes ha prometido una revolución, Aston Martin quiere darle un coche a Fernando Alonso para ganar, Ferrari aprieta desde la sombra...