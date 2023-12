Muchas veces ha sonado el himno de Países Bajos en la F1 en este 2023. Muchas son las ocasiones en las que lo hemos oído. En 19, para ser más exactos. En cada una de las 19 victorias de Max Verstappen en un Mundial en el que ha dominado de principio a fin. Tantas que la melodía ha pasado a buen seguro a ser hasta tarareada por muchos amantes del motor por pura inercia.

Y es que si antes era el himno de Inglaterra lo que más se escuchaba por Lewis Hamilton y el equipo Mercedes ahora todo ha cambiado. Lleva sin sonar eso desde Brasil 2022, mientras que Red Bull y Verstappen están haciendo que el de Austria y el de Países Bajos no dejen de sonar.

Solo ha habido tres más que han sonado en este 2023. Uno, el de México por las dos victorias de Sergio Pérez; otro, el de España, por el triunfo de Carlos Sainz en Singapur. El tercero, el de Italia por Ferrari en Marina Bay.

Hasta él está cansado

Lo demás, Países Bajos. Todo Países Bajos. Y eso ha hecho que incluso Max Verstappen se canse de escucharlo cuando se trata de una competición de motor.

Estaba dándolo todo en los eSports, otra de sus pasiones. O, mejor dicho, la que complementa a su gran pasión que es conducir. Con el trofeo de campeón del mundo encima de una nevera, de repente sucedió.

De repente sonó el himno de Países Bajos, y su reacción representa a no pocas personas que ya no dejan de escuchar en sus cabezas esas notas. No tiene desperdicio.

"¡No, por favor! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío!", dijo el neerlandés en cuanto escuchó el himno de su país.

Tremendo documento, que claro está se ha hecho viral en redes sociales por una reacción totalmente natural que a buen seguro muchos han llegado a pensar también en alguna de las 19, ojo, de las 19 ocasiones en las que ha sonado en la F1 2023.