Lewis Hamilton tiene 38 años y de momento no quiere saber nada de su retirada de la Fórmula 1. Su contrato con Mercedes termina esta temporada y no hay noticias sobre una posible renovación. ¿Se planteará el siete veces campeón de la competición dejarlo? Por primera vez se ha referido a los deportistas que se retiran.

Lo ha hecho en declaraciones al podcast 'On Purpose', donde ha desvelado sus conversaciones con otros deportistas: "Cuando he hablado con otros atletas, nos enfocamos tanto en ser los mejores en esa única cosa que las cosas que también nos gustan, como tocar un instrumento o escribir, se desvanecen".

"He hablado con muchas personas que están en activo y retiradas, muchas dicen que cuando se retiran, todo se viene abajo. Como si todo si viniera abajao, no tuvieran nada en lo que respaldarse y no hubieran descubierto qué es lo siguiente que van a hacer", detalla.

Afirma que si lo deja es "porque tendrá algo mejor": "Hoy siento de verdad que tengo muchas cosas en proyecto y que cuando lo deje estaré muy agradecido a la Fórmula 1, pero tendré algo mejor".

"Pero no tengo ninguna duda de que mi padre y yo siempre tendremos que ir a la pista de karting o algo así, siempre voy a ser competitivo, eso es literalmente una tensión en mi ADN que nunca va a cambiar, somos competitivos en todo", ha sentenciado.

Al británico no quiere que le ocurra como a esos deportistas que no encuentran nada más allá de su deporte. Tampoco ha desvelado si después de la F1 llegarán otras competiciones de motor como hacen muchos pilotos. Recientemente Sebastian Vettel habló de los rallies como posibilidad después de su marcha de Aston Martin.