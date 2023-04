Unos rumores que se extendieron por el paddock desde que Ferrari comenzara muy mal en este campeonato: Charles Leclerc podría dejar la escudería italiana y Mercedes podría ser su destino. Siempre y cuando hubiera un intercambio con Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1.

A Leclerc le queda esta temporada y otra más de contrato con el equipo Ferrari. Pero los rumores ya han comenzado. Al piloto se le ha visto más que desesperado con los errores mecánicos del coche rojo.

Y en la previa de Bakú le han preguntado a Leclerc si se ha puesto en contacto con Mercedes. Su respuesta ha sido muy comentada por la sorpresa de la misma: "No, todavía no... por el momento".

"Estoy totalmente centrado en el proyecto que tengo hoy: que es Ferrari", ha expresado el piloto monegasco. Y ha dejado otro mensaje enigmático: "Confío plenamente en el equipo y confío en el futuro, y luego ya veremos".

"Estoy completamente comprometido con Ferrari y amo a Ferrari. Siempre ha sido un sueño para mí estar en este equipo, y mi principal prioridad es ganar el campeonato del mundo con el equipo, así que no, no es algo en lo que piense", ha insistido Leclerc.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, ha asegurado que no siente "ningún miedo" por la posible marcha de Leclerc: "No es el momento adecuado para hablar de esto, no tengo miedo en absoluto".

"Tiene contrato con nosotros para más de un año y tendremos tiempo para discutirlo...", ha sentenciado.