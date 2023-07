A pesar de que Max Verstappen contará con una penalización de cinco posiciones en la carrera del domingo, el neerlandés sigue siendo el favorito para lograr la victoria en la carrera del domingo.

Y es que sus datos esta temporada no son para menos. Con nuevevictorias en once carreras, el bicampeón del mundo es el favorito para llevarse todas y cada una de las victorias. Además, con 281 puntos en la clasificación del Mundial de Pilotos, aventaja ya a 'Checo' Pérez en más de 100 puntos.

Pese a ello, Lewis Hamilton es optimista de cara a este Gran Premio de Bélgica. Al menos así lo ha dejado caer en los prolegómenos del fin de semana, siendo, eso sí, cauto con sus palabras.

"No estoy seguro de si podemos competir con Max. En algunos momentos, durante la última carrera había momentos en los que era ocho décimas más rápido que todos en una vuelta, pero nunca digas nunca a ganar una carrera" afirma el heptacampeón.

"Estamos trabajando duro para mejorar y dar pasos hacia delante como han hecho Red Bull y McLaren. Ha sido una primera mitad de temporada decente, hemos progresado bastante. El objetivo era luchar por el Mundial", añade.

Además, Hamilton destaca que Mercedes trae mejoras para este fin de semana: "Tenemos algunas mejoras para esta carrera, esperamos que sea interesante". Asimismo, el dilema de la seguridad en Spa también ha estado presente.

"Como piloto, no puedes dejar que el peligro entre en tu cabeza. Hay que confiar en la FIA y espero que tomen las decisiones correctas para seguir hacia delante. Me encanta Spa tal y como es y no es mi trabajo decidir lo que hay que cambiar", concluye Lewis.