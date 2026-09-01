Junts pide a la CNMC que investigue la "ausencia de imágenes de esteladas" en el partido contra el Athletic en el Camp Nou

Los detalles Junts Per Catalunya ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por "la ausencia prácticamente total de imágenes de las numerosas esteladas exhibidas en las gradas del Camp Nou" en el partido contra el Athletic de Bilbao.

El pasado jueves, en el Estadio Camp Nou, el FC Barcelona realizó un homenaje a la bandera estelada después de la agresión que sufrió uno de sus aficionados en el partido contra el Elche fuera de casa.

Se entregaron hasta 10.000 banderas a los aficionados que mostraron al inicio del partido.

Sin embargo, en las imágenes de la televisión apenas se vieron estas banderas en la grada. Y el partido político Junts Per Catalunya ha pedido explicaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"Junts per Catalunya ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investigue las circunstancias de la retransmisión del partido del FC Barcelona del 27 de agosto y, en particular, la ausencia prácticamente total de imágenes de las numerosas esteladas exhibidas en las gradas del Camp Nou", dice la nota.

El partido de Miriam Nogueras insiste en que la estelada "es un símbolo legal y que su exhibición en un estadio forma parte de las libertades de expresión e ideológica".

"Iniciar el procedimiento sancionador"

Junts solicita "que se adopten las medidas correspondientes y que se inicie el procedimiento sancionador" contra LaLiga y la televisión encargada de transmitir los derechos del fútbol en España: "Lo que está en juego no es sólo la retransmisión de un partido de fútbol, ​​sino el derecho de los ciudadanos a recibir información y el respeto al pluralismo político también en el ámbito audiovisual".

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