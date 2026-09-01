El detalle de Carlos Sainz con Albon después del toque en el GP de Países Bajos

El piloto español se llevó por delante a su compañero de equipo en el tramo final del Gran Premio de Países Bajos.

La carrera de Carlos Sainz y de Alex Albon en el Gran Premio de Países Bajos acabó en desastre. El español se llevó por delante a su compañero de equipo en una maniobra incomprensible cuando luchaban por posición. Pero después tuvo un gesto para pedir disculpas.

Ha contado Alex en el podcast 'Fast and the Curious' que Carlos le invitó al desayuno el lunes siguiente: "El lunes fuimos a desayunar juntos. Carlos se ofreció a pagar. Le dejé que pagara. Todo muy tranquilo".

"No te miento, Lily (su mujer) pidió unos huevos revueltos con caviar. Fueron 38 euros. No tanto como pensaba. Yo sólo me tomé una clásica tostada de aguacate. Y luego Carlos y yo compartimos unas tortitas proteicas", cuenta el piloto de Williams.

No hay ningún problema entre los dos pilotos, que trabajan a la perfección juntos: "Creo que a la gente le gusta darle más importancia de la que realmente tiene. No fue ninguna disputa como la que ocurrió entre Max Verstappen y Daniel Ricciardo en sus momento".

Reconoce que algunos medios de comunicación intentaron que hablara mucho sobre ello, pero mantuvo la tranquilidad: "Se notaba en la zona de prensa después de la carrera: da la sensación de que el entrevistador se está relamiendo, se está emocionando mucho, así que solo tienes que aguantarte y decir: 'No, no, no, no vamos a entrar en eso'".

La relación entre Carlos y Alex es muy buena y trabajan juntos para sacar a Williams de ese pozo en el que se encuentra.

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