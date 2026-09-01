Trump ordena nuevos bombardeos contra Irán y amenaza con más si responden: "Hay otro ataque mayor aguardando el momento oportuno"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha justificado esta ofensiva debido a los ataques iraníes a sus bases y a un supuesto intento de colocar minas marinas en Ormuz.

La tensión en Oriente Medio se intensifica tras el anuncio de Donald Trump sobre un nuevo bombardeo contra Irán, el segundo en tres días. El Comando Central de EEUU informó que las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, aunque no se especificaron los lugares. La agencia iraní IRNA reportó explosiones en las islas de Qeshm y Jask. Según Trump, los ataques son una represalia por intentos iraníes de colocar minas en el estrecho de Ormuz y lanzar misiles contra una base en Jordania. Trump advirtió de futuros ataques más intensos si Irán responde.

La escalada en Oriente Medio ya es una realidad. Donald Trump ha anunciado este martes un nuevo bombardeo contra Irán por segunda vez en tres días y ha amenazado con nuevos ataques si el régimen iraní responde.

Según ha informado en primera instancia el Comando Central de EEUU (Centcom), "las fuerzas de EEUU comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán", sin precisar cuáles. Eso sí, la agencia estatal iraní IRNA ha informado que se han escuchado explosiones en las islas de Qeshm y Jask, así como en puntos al sur del país.

"Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región", ha concluido el Centcom en su breve comunicado, de solo un párrafo.

Pocos minutos después, Donald Trump confirmaba la operación a través de su cuenta de Truth Social: "En este preciso momento, Estados Unidos está atacando objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz".

"Se trata de ataques de gran envergadura y potencia, realizados en represalia por el intento fallido de Irán de colocar minas marinas en el estrecho —que actualmente está libre de ellas (¡han sido retiradas o detonadas por completo!)— y por el lanzamiento de ocho misiles contra nuestra base militar en Jordania, todos los cuales fueron interceptados con éxito", ha explicado.

Además, ha amenazado con un nuevo golpe "con mucha mayor dureza e intensidad" en el caso de que la "nación fallida de Irán responde a este ataque plenamente justificado".

Eso sí, ha aseverado EEUU tiene un gran ataque guardado en caso de necesitarlo: "Ese no será el ataque definitivo: hay otro mayor aguardando el momento oportuno y, cuando concluya, ¡quedará muy poco de la República Islámica de Irán!".

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