Delegación del Gobierno en Madrid no autoriza la concentración por Ceuta en Cibeles de este miércoles porque el derecho a reunión no es del Ayuntamiento

La otra cara El PP anuncia que está estudiando "posibles respuestas" y acusa al Gobierno de intentar "boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta".

La Delegación del Gobierno ha negado la autorización para una concentración de apoyo a Ceuta en Cibeles, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, argumentando que el Consistorio no puede ser titular del derecho de reunión. Esto ha provocado el enfado del PP, que acusa al Gobierno de boicotear el apoyo ciudadano a Ceuta. La Delegación del Gobierno subraya que no se trata de una prohibición, sino de una aclaración jurídica, y que las manifestaciones no requieren autorización previa. El PP, liderado por Núñez Feijóo, y otros políticos como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, han criticado la decisión. La concentración estaba programada para el Día de Ceuta, con la Federación de Municipios de Madrid llamando a la participación.

La Delegación del Gobierno ha rechazado autorizar la concentración de apoyo a Ceuta convocada en Cibeles por el Ayuntamiento de Madrid, alegando que el Consistorio no puede ser titular del derecho de reunión. Una decisión que ha provocado enfado en el PP, que habla de "boicot" del Gobierno a "las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta".

En su comunicado, al que ha accedido laSexta, la Delegación del Gobierno reconoce el derecho fundamental de reunión, reflejado en el artículo 21 de la Constitución. Sin embargo, indica que como "ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución tienen como titulares, en general, a las personas físicas, (...) pero sólo muy limitadamente a las Administraciones Públicas".

En este sentido, esgrime que "ni los alcaldes en tanto que presidentes del Ayuntamiento respectivo, ni éste mismo pueden ser titulares del derecho de reunión". No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno subrayan que no se trata de una prohibición y que el comunicado "se limita a aclarar una cuestión jurídica".

"La comunicación presentada por varios ayuntamientos no puede tramitarse conforme al procedimiento previsto para manifestaciones y concentraciones ciudadanas", inciden. Además, exponen que "en España las manifestaciones no están sometidas a autorización previa".

Subrayan que los actos "podrán desarrollarse con normalidad si han sido organizados por un Ayuntamiento o comunicados a esta Delegación por un particular" e instan al Ayuntamiento a organizar "los actos institucionales que estime oportunos".

También apuntan que la Delegación del Gobierno ha informado de la convocatoria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su celebración".

El PP habla de "boicot"

El PP ha criticado la decisión y lo ha calificado como un "intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta". Además, ha anunciado que "se están estudiando las posibles respuestas".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado en redes sociales que Moncloa teme la respuesta de la ciudadanía por la crisis migratoria. "Que España hable. A eso le tienen miedo", ha comentado en X tras conocer la noticia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha sido más categórica, advirtiendo que "no tiene narices de mandarnos a los antidisturbios".

Por su parte, Santiago Abascal, ha asegurado que "hagan lo que hagan para impedirlo... mañana miles y miles de españoles estarán en las calles contra este gobierno tiránico, corrupto y traidor". "Por supuesto, como uno más, yo estaré entre ellos", ha añadido.

La concentración estaba prevista para este miércoles a las 20:00 horas y forma parte de decenas de actos convocados por toda España en apoyo a la ciudad autónoma y que se celebran en el Día de Ceuta.

En este sentido, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha llamado a los 179 ayuntamientos de la región y a sus vecinos a participar en las concentraciones convocadas ante las casas consistoriales para pedir más "seguridad y recursos".

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