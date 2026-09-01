Alcaraz da la mejor noticia tras su debut en el US Open: "La muñeca está libre de dolor"

El tenista murciano ya está en segunda ronda tras ganar a Roman Safiullin en su debut en Nueva York. Y la mejor noticia es que está jugando sin dolor.

Carlos Alcaraz ha vuelto con victoria y lo más importante: sin dolor. Ganó a Roman Safiullin en su debut en el US Open en primera ronda volviendo a su tenis de siempre, el que le ha llevado a ganar ya siete Grand Slams.

Y después del partido dio la mejor noticia: "La muñeca está libre de dolor. Me siento genial. No sé cómo se ha visto desde fuera, pero desde dentro, mi sensación es que he golpeado a la bola con normalidad".

"He jugado con normalidad, mi estilo de tenis: el brazo y la muñeca se han sentido genial. Por supuesto que voy a tener precaución con ella estos días y antes de los partidos, pero muy feliz de que me sienta sin dolor en la muñeca finalmente", dice el tenista murciano.

Su estado físico es la gran incógnita de este US Open. Porque sin Jannik Sinner y sin Novak Djokovic, ya eliminado, sólo su físico podría pararle.

"He tratado de disfrutar todo lo que he podido y de no pensar en nada más. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Una vez sales a la pista y estás en un partido oficial, en una primera ronda, tu gran objetivo es ganar. No sabes qué va a pasar durante el partido después de casi cuatro meses y medio, cómo va a estar tu cuerpo, tu mente... es totalmente distinto, pero he intentado ir juego a juego, sintiéndome bien, disfrutando de cada punto y del amor del público. Ojalá que ellos lo hayan disfrutado. Después del partido mi cuerpo se siente genial. Estoy muy feliz por haberlo logrado", ha dicho Carlitos.

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