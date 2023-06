"Como en casa en ningún sitio", pensaráLance Stroll. El piloto canadiense afronta el gran premio de su país con mucha ilusión consciente de que acaparará muchas miradas. Se siente confiado y motivado para quedar entre los tres primeros, una situación que sería idónea para Aston Martin.

"Pensé que sería posible en España cuando nos asentamos en el tercer lugar, pero simplemente no teníamos ritmo", reveló en 'RaceFans'. Pero con lasmejoras del AMR23 y el ojo en el radar por la posible lluvia el fin de semana, Lance piensa que esta vez sí que podría ocurrir: "Si ponemos todo en su sitio y tenemos un buen ritmo, es posible".

Después de que Fernando Alonso dijese tras finalizar octavo en Barcelona que "era la última carrera sin subir al podio", y teniendo en cuenta que el asturiano ha logrado 5 de 7 podios posibles y en 6 de las 7 carreras ha quedado por delante de Lance (en Montmeló no quiso adelantarle), es razonable pensar que Aston Martin podría conseguir el doblete en la tierra del jefe, Lawrence Stroll.

A pesar de todo, Lance es consciente que de que los Mercedes están resurgiendo, y en Montmeló fueron más rápidos. Si esto se repite podrían dinamitarse sus opciones de podio.

"Si Mercedes vuelve a hacer lo que hizo en Barcelona y Ferrari y Red Bull también están será difícil, así que tenemos que trabajar algunas cosas y mostrarnos más fuertes", asumió el hijo de Lawrence.

