Jenson Button volverá a vestir los colores de McLaren... más o menos. El británico, que ya se puso el mono de trabajo en el GP de Mónaco para suplir a Fernando Alonso, regresará a la Fórmula 1 al menos de manera virtual para correr el GP de Vietnam. Carrera que, por otra parte, se disputará en Albert Park.

El británico, que dejó McLaren al final de 2016, será el compañero de Lando Norris en el F1 2019, juego que no dispone de la pista de Hanoi y que, por tanto, tendrá que correr por ello en la pista de Australia.

Será la segunda vez que la Fórmula 1 dispute la prueba de esta manera. En la primera, un problema de conexión destrozó la carrera de Lando Norris, que se reincorporó ya a mitad de carrera.

Button se une, de esta forma, a varios pilotos de la parrilla actual como Charles Leclerc, George Russell, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi y al propio Lando Norris.

Será su primera vez, aunque lleva ya varios días entrenándose para estar a tope el día de la carrera. Sin embargo, ha pedido 'clemencia' en redes sociales y espera que sea una experiencia divertida.

So I’ve been roped in to taking part in the next Virtual Grand Prix this Sunday Live on @SkySportsF1 . Should be a good laugh, take it easy on this newbie @GeorgeRussell63 @landonorris @Charles_Leclerc @NicholasLatifi @alex_albon 🙏🏽#f1 #everyracelive #skysportsf1 #melbourne pic.twitter.com/0O0FiWwEUV