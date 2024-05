Parece que las malas noticias se están sucediendo para Red Bull desde que comenzó la temporada. Pese a tener el mejor coche de la parrilla, al mejor piloto de la parrilla y a estar obteniendo grandísimos resultados en pista, parece que el equipo se está rompiendo desde dentro.

Todo comenzó con el 'caso Horner' que comenzó a crear división dentro de la escudería y una de las últimas noticias fue el anuncio de Adrian Newey donde avisó que dejaría el equipo. Además, por primera vez en la temporada, Max Verstappen ha acabado una carrera fuera de la primera posición y el Red Bull fue sorprendentemente peor que el McLaren.

Lando Norris logró conseguir la victoria y sacarle casi ocho segundos de ventaja a Max, que fue el segundo clasificado. Charles Lelcerc, que acabó en tercera posición, no acabó lejos del holandés tampoco. Sin embargo, como bien dijo Max al final de la carrera: "En un mal día he acabado segundo", por lo que esto no significa que en Red Bull estén acabados.

Otro que no tuvo una gran carrera fue Sergio Pérez, quién casi se marca un pleno en la curva uno después de la salida. El mexicano estuvo a punto de acabar con la carrera de ambos pilotos de Ferrari y estuvo a nada de llevarse por delante a su compañero.

Antes del podio, cuando los tres primeros clasificados estaban observando algunas imágenes que resumían lo más destacado de la carrera, Max Verstappen se quedó asombrado con la acción de su compañero. El neerlandés se mostró muy sorprendido por la agresividad que tuvo Pérez en la primera curva con la que casi termina con su carrera.

¡Verstappen ALUCINA MUY FUERTE al ver la salida de Checo! 😱💥#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/8Ks0ZAizSP — DAZN España (@DAZN_ES) May 5, 2024

Después de esta acción, Sergio Pérez no logró un buen resultado. Entró a cambiar ruedas pronto para tratar de hacer un 'undercut' a los pilotos de delante, aunque el 'safety car' le tiró la estrategia por tierra. La dificultad para adelantar y el pobre ritmo que mostró en carrera acabaron por alejarle del podio. El segundo piloto de Red Bull se tuvo que conformar con la quinta posición, aunque la sanción a Carlos Sainz después de la carrera le hizo avanzar a la cuarta.

La parrilla cada vez está más apretada y los equipos punteros cada vez están más cerca entre sí. Quedará esperar a ver si las mejoras que muchos equipos llevarán a Ímola funcionan, y quién sabe si se podrá repetir el resultado de este fin de semana sin un Red Bull encabezando la tabla.