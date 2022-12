Sebastian Vettel ha dicho adiós a la Fórmula 1. De momento lo ha hecho como piloto, pero se podría producir un regreso a corto plazo con otros deberes. Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, está convencido de que podría convertirse en un gran representante de pilotos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a 'RacingNews365', donde fue preguntado por la situación del cuatro veces campeón de la F1: "Es una gran persona. Entiende el valor de las personas y la contribución que hacen al éxito. También se ha convertido en una especie de consejero para los pilotos en los últimos años".

Vettel ha 'apadrinado' sobre todo a jóvenes pilotos como Mick Schumacher. Ambos han compartido muchísimas horas juntos en el paddock. El joven alemán ha encontrado un hueco como piloto reserva de Mercedes después de quedarse sin oportunidades en Haas.

"Realmente depende de a qué se quiera dedicar. Es uno de esos tipos que es molestamente bueno en cualquier cosa que elija hacer, así que estoy seguro de que si elige ese camino, sería muy bueno en eso", explica Horner sobre Vettel.

¿Qué hará tras retirarse?

Vettel no ha mencionado en ningún momento que esté entre sus planes el ser manager de pilotos. De hecho, cuando le preguntaron en septiembre sobre su futuro más inmediato, habló de desconectar lejos de los circuitos.

"Me gusta mucho jugar con la madera. Quién sabe, tal vez haga un curso para ser carpintero. Tal vez me llene tanto que sólo me dedique a construir sillas después. O digo, después de un año. Es divertido hacer algo de vez en cuando, pero ese no tiene por qué ser mi propósito en la vida ahora", comentó el cuatro veces campeón del Gran Circo.