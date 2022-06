El futuro de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 está totalmente en el aire. El piloto alemán se ha puesto en la piel de Lewis Hamilton y duda que el 'Gran Circo' siga ilusionando al heptacampeón del mundo después del decepcionante inicio esta temporada. Por ello, 'Seb' aplaza la decisión de su continuidad a los resultados de las próximas carreras.

Hace apenas unos días, Aston Martin declaró su amor al piloto, pero que sea mutuo dependerá del rendimiento del monoplaza. Mike Krack, jefe del equipo, fue contundente: "Si le ves en una reunión o en el teléfono, la forma en la que se involucra, nadie pilota así si no quiere pilotar. Nadie actúa así si no quiere pilotar", señaló.

"Cuando tienes a alguien como Sebastian, tienes que intentar mantenerle. Es una mezcla de cualidades de pilotaje extremas, experiencia y una persona muy positiva que nos ayuda a progresar. Claramente queremos continuar con Sebastian. Veremos todo lo demás después", añadió en unas declaraciones ofrecidas al canal de televisión 'n-tv'.

Pero la realidad es que el 2022 está siendo un año complicado para el alemán, que se perdió las dos primeras pruebas del Mundial y, a pesar de estar mejorando su rendimiento y empezar a sumar puntos, no lo considera suficiente.

"Cuando tienes la oportunidad de conocer el deporte de la forma en la que Lewis y yo lo hemos hecho, ganando y estando arriba, es por lo que luchas", sentenció.

"¿Te emociona terminar octavo o 12º o 13º? No, no lo hace, sobre todo cuando sabes que has sido primero muchas veces y en el caso de Lewis, más que para cualquier otro tipo. Llega George. Pasó tres años en Williams sufriendo en la parte trasera de la parrilla, rara vez puntuando y luego de repente es octavo o 12º y la vida para él es impresionante", agregó en unas declaraciones a 'Sky F1'.

Vettel entiende que para George Russell es una gran ilusión estar en la zona de puntos cada fin de semana, pero todo lo contrario ocurre si estamos hablando de un heptacampeón del mundo.

"Cada uno es diferente, pero necesitas ser justo desde fuera y decir, mira, ¿va a estar Lewis tan motivado por terminar octavo como está George probablemente? No y me sorprendería si lo estuviera", apuntó.

Y es que Vettel sabe lo que es ganar hasta cuatro campeonatos del mundo, por eso la situación actual provoca que la idea de retirarse sobrevuele por su cabeza: "No sé cómo será mi futuro tras decir adiós a la Fórmula 1, pero no creo que ningún deportista lo sepa realmente. La verdad es que nunca tienes la verdad absoluta. Mi futuro depende de este año y de las carreras que tendremos próximamente".

Además, confirma que las negociaciones con Aston Martin ni siquiera se han puesto en marcha: "En verano es normalmente cuando se inician este tipo de conversaciones. No hay nada decidido aún". "He participado en carreras de coches durante toda mi vida y eso me da seguridad a la hora de organizar mi propio calendario", destacó.

"No espero encontrar nada en el futuro en lo que sea realmente bueno, ya encontré las carreras y es duro que vuelva a aparecer algo más. Es cómo ganar la lotería. Me gusta pilotar, pero también hay otras cosas que no me terminan de gustar. Tras tantos años, hay cosas que no terminas de entender, como los viajes. Para ello, es necesario invertir mucho tiempo y no puedes estar con los niños y la familia en casa", concluyó.