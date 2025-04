El jefe de Mercedes le dice 'no' a Verstappen: "No hemos tenido ninguna conversación"

Mercedes está teniendo un inicio de temporada bastante más favorable al de los últimos años. La noticia bomba respecto a la marcha de Lewis Hamilton, emblema de la escudería hasta la temporada pasada, ocupó todas las portadas tras anunciarse su fichaje por Ferrari. Es por ello por lo que Toto Wolff no quiere volver a pasar por una revolución.

La salida de Lewis Hamilton precipitó la llegada al primer equipo de Kimi Antonelli, quien desde esta temporada hace dupla con George Russell. El inicio de este 2025 está siendo bastante placentero para los de Brackley: casi siempre en el podio y luchando por alcanzar a los McLaren.

Antonelli se está acomodando bien al equipo, consiguiendo buenos resultados, aunque sin poner en peligro el liderazgo de George Russell. Ante esto, Wolff no quiere escuchar ni hablar de Max Verstappen: "Siempre digo que no flirteo fuera [del equipo] si estoy feliz en la relación [con sus pilotos], profesionalmente. Estoy súper contento con la alineación que tenemos".

"No podría desear nada mejor, y Max está en Red Bull, no hemos tenido ninguna conversación, seguimos nuestra trayectoria", añadió el jefe de Mercedes. En los últimos días se ha relacionado al neerlandés con la escudería alemana, algo que Wolff no ha dudado en negar, alabando a sus pilotos.

"Está haciendo un gran trabajo. Siempre ha estado un poco infravalorado, aunque yo no diría infravalorado, porque es una persona tan estoica... La gente hablaba de Lewis o hablaba de Max. Ahora, puedes ver cómo está rindiendo. Al máximo, lo está haciendo realmente bien", señaló sobre George Russell.

"El nivel de George es muy alto y esto es la Fórmula 1, siempre le digo [a Antonelli], 'nunca habías estado expuesto a tal [parrilla] de los mejores pilotos del mundo'. Así que hubiera sido raro que llegara estando al ritmo de George, porque eso hubiera significado que George no estaba al máximo... Y lo está", concluyó.