La dura radio de Lewis Hamilton que demuestra su sufrimiento con el Ferrari

A Lewis Hamilton no le están saliendo las cosas en Ferrari. Ganó la sprint de China a finales de marzo, pero desde entonces pilota cuesta abajo. No se adapta al coche. Ha pedido tiempo. Y en Yeda, este fin de semana, no le salían las cosas en ninguno de los entrenamientos libres que se disputaron.

En los últimos antes de la clasificación marcó el decimosegundo tiempo. Por detrás del Racing Bulls de Isack Hadjar, de los dos Williams y del Alpine de Pierre Gasly. Demasiados por delante.

"¿Cuánto he perdido en los sectores?", preguntó a su ingeniero.

Y la respuesta fue muy dura: "Siete décimas del primer sector, cuatro décimas del segundo sector y abortamos el último sector...".

"Dios mío", respondió un Hamilton que está sufriendo muchísimo con el Ferrari.