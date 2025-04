Sorprendente queja de Lando Norris sobre el McLaren: "Mi forma de pilotar no se adapta..."

McLaren es el coche más veloz de esta Fórmula 1. Y con diferencia. Ni Mercedes ni Ferrari ni mucho menos Red Bull se pueden acercar. Y a pesar de ello Lando Norris y Oscar Piastri no están dominando la competición. Apenas le sacan un puñado de puntos a Max Verstappen en el mundial de pilotos.

En la previa del Gran Premio de Arabia Saudí, Lando se ha quejado del coche. Algo sorprendente teniendo en cuenta su superioridad.

"Mis sensaciones no están. Hay ciertas cosas que tal vez pueda revisar desde el punto de vista del enfoque, desde el punto de vista del estilo de conducción. Cosas en las que probablemente nunca antes había tenido que pensar, simplemente no es mi forma normal de conducir o de pensar. Y a partir de ahí, todo", apunta el británico.

En Baréin surgieron las dudas, con su compañero Piastri dominando de principio a fin: "Este fin de semana quiero rendir, quiero hacerlo bien, pero es lo suficientemente pronto en la temporada como para que si puedo intentar trabajar en algunas cosas aquí y mejorar en algunas áreas, dará sus frutos a largo plazo".

"Sé que puedo ser mucho mejor y rendir a un nivel mucho más alto de lo que estoy haciendo ahora. Mi nivel de confianza era muy alto al final del curso pasado, porque entendía el coche, entendía cómo conducirlo y podía salir a la pista y ejecutar las cosas a la perfección", dice el líder del mundial.

Ha perdido la confianza en los sábados, en la clasificación: "El año pasado, si me hubieras preguntado si tenía confianza para la clasificación, habría respondido que sí, mucho más que ahora. Y eso es sólo por cómo me siento en el propio coche. Mi forma de conducir no se adapta en absoluto. Odio no poder saber cómo voy a salir y rendir en una vuelta de clasificación".