El jefe de Haasha vuelto a la acción. Guenther Steiner, que ya llevaba tiempo en silencio, ha hablado para 'Sport1' y, claro está, se ha referido a su tema favorito. Sí, ha hecho mención a Mick Schumacher, y también a Toto Wolff para, según afirma, empezar a hablar del "futuro".

Pero el pasado también cuenta. En él, Schumacher fue piloto de Haas para llevarse finalmente no pocas críticas de su ya exjefe. Críticas y mofas, y ahora ha vuelto a hablar sobre él.

"¿Schumacher? Cuando le fichamos hace dos años sabíamos que el nombre era un aliciente y un alivio al mismo tiempo", afirma.

Y sigue: "Quizá no habría pasado lo mismo con Rosberg. Algo está claro. No quería destrozar su carrera. No tengo nada en su contra".

"Los pilotos me conocen. No muestro una armonía artificial con todos. Ellos deberían lidiar con eso, pero no sé si Mick pudo hacerlo", cuenta.

Luego, a por Mercedes: "La gente sigue hablando de la F1 y de Alemania. Quizá habría que preguntar a Schumacher y a su jefe, Toto Wolff, sobre el futuro".

De momento, el presente pone a Schumacher como reserva de Mercedes.Como quien deberá coger el volante de uno de los mejores coches de la parrilla en caso de que Hamilton o Russell tengan algún problema.

Además, su labor a la hora de evolucionar el coche está resultandoclave en la mejoría que vive el equipo germano en estas semanas de Mundial.