La clasificación del Gran Premio de Hungría deparó una gran sorpresa y es que la pole no fue para un Red Bull, sino para el Mercedes 44 de Lewis Hamilton.

Y eso que el viernes el británico llegó a afirmar que el coche se sentía "como en su peor momento". De hecho, su compañero George Russell se quedó eliminado en Q1 para enfado de Toto Wolff. Sin embargo, las sensaciones fueron mucho mejores para un Lewis Hamilton que suma su primera pole desde Arabia Saudí 2021, una que ha sentido "como la primera".

Y después de seis grandes premios, se le escapó la pole a Max Verstappen. El neerlandés no acabó de sentirse cómodo con las mejoras y, aunque solo fueron tres milésimas, se quedó segundo. A su compañero Sergio Pérez tampoco le fueron bien las cosas. Después de un accidente el viernes, logró pasar a Q3, pero ahí sólo pudo ser noveno.

McLaren ha dejado de ser sorpresa y se ha estabilizado en la parte de arriba de la clasificación. Lando Norris quedó tercero a menos de una décima de la pole y Oscar Piastri sigue dando pasos adelante y saldrá cuarto al lado de su compañero de garaje.

En un segundo plano quedaron varios equipos. Uno de ellos Ferrari. Hungría no se adapta muy bien a las características de sus pilotos y lo han notado. Charles Leclerc sólo pudo ser sexto y Carlos Sainz se quedó por primera vez fuera de la Q3, clasificando 11º. La peor noticias, que Hungaroring es un circuito difícil de adelantar y su ritmo de carrera no es muy bueno comparado con sus rivales.

Aston Martin está en una situación similar. Lance Stroll se volvió a quedar fuera en Q2 y Fernando Alonso hizo todo lo que pudo, lo que la valió para una octava posición con los dos Alfa Romeo por delante. Y en un circuito en el que prometían que les iba a ir bien. Al menos Alonso ha pasado a ser el único piloto de la parrilla que ha estado en todos los Grandes Premios en Q3.

Horario y dónde ver en TV

La carrera en Hungaroring comenzará a las 15:00 hora española y se podrá ver a través de 'DAZN F1', previa suscripción a la plataforma. Además, podréis seguir la carrera la web de La Sexta.

La temporada pasada la victoria fue para Max Vertsappen seguido de los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell.