Durante el comienzo de la temporada, Ferrari se encontraba cerca de Red Bull. Los de Maranello consiguieron su primera victoria en Australia y alcanzaron su pico de rendimiento en Mónaco, cuando Charles Leclerc logró hacer la pole el sábado y ganar la carrera el domingo.

Sin embargo, en Canadá, el rendimiento del monoplaza decayó y el equipo ha seguido manteniendo esos problemas en las últimas carreras. Mercedes parece estar ahora por delante de ellos, aunque en una temporada tan apretada es difícil sacar conclusiones que sean certeras.

Aunque el ritmo haya empeorado, Carlos Sainz 'pescó un podio' en Spielberg y desde Ferrari son positivos. El jefe de la Scuderia, Frédéric Vasseur, no cree que el equipo esté pasando por un mal momento, y ha afirmado que si hubieran podido cerrar una buena vuelta, el equipo habría conseguido una posición mejor.

"Primero, la palabra 'problema' es muy grande. Ayer (en clasificación) estábamos una décima y media por delante de Norris. Significa que si cerramos la vuelta, que sé perfectamente que tenemos que cerrar la vuelta, creo que la percepción de esto sería completamente diferente. Pero, como siempre, incluso cuando consigues la pole o ganas la carrera, tienes problemas con el coche", ha expresado Vasseur en declaraciones recogidas por 'Motorsport Week'.

"Si no tienes problemas, estás al principio del fin; pero cambiamos mucho el coche entre el sábado por la mañana y el sábado por la tarde. Creo que fue mejor. Cambiamos un poco la debilidad del coche de curva a curva, pero creo que en general estamos ahí. Aunque, curiosamente, no soy negativo sobre el desempeño. Como estamos en carrera, estamos muy lejos de Max. Pero tuve la sensación de que ayer pudimos conseguir más", ha añadido.

Y asevera que de haber podido completar una vuelta en Austria, se habría felicitado al equipo: "Honestamente, si hubiéramos terminado la vuelta en la clasificación del sábado, creo que habría recibido comentarios como: 'estás de vuelta, estás peleando con Red Bull, estás a menos de una décima de la Pole... bla, bla, bla'".

El galo ha señalado que un buen resultado o un mal resultado no define el estado general del equipo: "No es después de un buen o mal resultado que tenemos que cambiar la mentalidad o el equipo o lo que sea. Tuvimos buenos fines de semana, algunos de ellos éramos más rápidos que todos, otros estábamos al nivel de Max, otros estábamos en un nivel inferior...".

"Creo que este fin de semana comenzamos un descenso, pero la reacción fue buena y creo que el sábado por la mañana estábamos en mucha mejor forma. Sábado por la tarde, no tanto. No queremos cambiar. Creo que Silverstone nos será útil. Tenemos ideas en proceso, tenemos mejoras que implementar más adelante, pero no cambiaremos el enfoque y seguiremos presionando", ha remarcado.

"Seguramente, cuando intentas resumir el fin de semana, creo que podemos sentirnos frustrados con Charles, porque teníamos el potencial de hacerlo el sábado por la mañana, e incluso el viernes por la noche, para hacer un fin de semana mucho mejor y sumar muchos más puntos. Pero es como ahora, tenemos que sentarnos, discutir juntos y ver qué podemos mejorar. Es uno de 24, volveremos la próxima semana", ha comentado para cerrar.