Carlos Sainz está a punto de decidir su futuro en la Fórmula 1. Ahora mismo tiene tres opciones encima de la mesa: las ya conocidas de Audi y Williams y la que ha aparecido a última hora, Alpine. Desde la llegada de Flavio Briatore la escudería francesa puja con fuerza.

Y el expiloto Johnny Herbert, en declaraciones a 'Marca', no entiende que Carlos se esté planteando fichar por el equipo Williams, ahora al final de la parrilla del Gran Circo.

"No creo que sea cierto, no me puedo creer que esté hablando con los equipos de atrás. Todo el mundo sabe lo bueno que es Carlos. ¿Por qué Mercedes no se ha lanzado a por Carlos? Es algo que no entiendo. Encajaría perfectamente también en Red Bull", dice.

"Está la situación con Audi, por supuesto pero ¿van a ser campeones den 2026? Lo dudo, porque no es fácil llegar y ganar carreras. Y Williams... sí, muy bien, han mejorado... pero no están en condiciones de darle a un ganador de Grandes Premios un coche para ganar un título, ni va a suceder en los cuatro o cinco próximos años... si es que sucede", explica.

Espera un cambio de guion para que Sainz pueda fichar por un equipo grande: "Espero que haya un poco de sentido común por parte de los equipos, de Carlos y de sus representantes. Tienen que presionar a los equipos grandes. Carlos se merece algo más que Williams".

De momento, Sainz sigue en Ferrari acumulando podios. El último el pasado fin de semana en Austria. Y este próximo domingo quiere más en Silverstone.