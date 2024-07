McLaren ha lanzado un aviso a la FIA. Lo ha hecho a través de su jefe, Andrea Stella, quien ha reaccionado de forma clara después de esa batalla entre Lando Norris y Max Verstappen que acabó con los dos sin opción alguna al triunfo en Austria. Que acabó con el inglés fuera de carrera y con el neerlandés con diez segundos de sanción.

Y en la memoria de todos, lo sucedido en 2021 entre Hamilton y Verstappen. Eso es algo que Stella no quiere volver a ver en la F1.

Así habla en palabras que recogen en 'Motorsport': "No queremos ver otro 2021. No fue algo bueno para la F1. Quizá fue entretenido, pero no por algo bueno".

"Habría que endurecer las normas. Poner límites. Que se cumplan las que ya están en vigor. No puede abusarse de todo esto para que luego quede margen para hacer dos veces una maniobra y que haya un accidente en la tercera. Estadísticamente va a pasar eso", insiste.

En ese sentido, lo tiene claro: "No se cumplió el reglamento. Se advierte a Verstappen por moverse en la frenada con bandera blanca y negra y no lo vuelve a hacer".

"Así habría sido mucho más prudente a la hora de cerrar a Lando, porque es una pena que no hayamos visto esas últimas seis o siete vueltas", cuenta Stella.

Porque Stella espera que las cosas cambien: "Nos ha dado información para que se pueda disfrutar de estas batallas hasta la bandera a cuadros".