La crisis migratoria en Ceuta salpica al fútbol: hasta 15 jugadores se niegan a fichar por el equipo

Luhay Hamido, presidente del Ceuta, ha explicado que fichajes que ya tenían cerrados "antes de esta situación se han negado a venir".

Debido a la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma de Ceuta, Luhay Hamido, presidente del club, ha desvelado que "hasta 15 jugadores" dijeron que "no" a fichar por el equipo ceutí en este mercado.

"Quince jugadores que ya teníamos hechos antes de esta situación se han negado a venir. A la mujer le da miedo, a los niños... Se entiende la información que te llega. Si no lo estás viviendo, pues parece un estado de sitio", ha señalado en la 'Ser'.

Hamido apunta que "ha cambiado la situación en la ciudad" en apenas un mes porque estaba "bien a nivel de turismo, económico o deportivo" y "el Ceuta es más que un club: convivimos cuatro culturas y nos abrazamos todos, se ha convertido en un templo y el equipo se ha convertido en un denominador común muy potente".

"Son personas los jugadores, el míster y tienen familia e hijos. Ven a la ciudad que no es la que ellos conocen y eso les afecta, aquí les afecta, pero entrenan con normalidad, la ciudad es segura y la Policía está haciendo un gran trabajo", ha explicado.

De hecho, debido a la difícil situación de Ceuta, el presidente invitó a los jugadores y a sus familias a conocer personalmente la ciudad.

"Nosotros les invitamos a que viniesen a ver la ciudad sin compromiso alguno, a ver las instalaciones, cómo trabajábamos... y el último día conseguimos fichajes y creo que vamos a competir con esta plantilla. No somos de ponernos nerviosos y de ser resultadistas. Nosotros tratamos de blindar a los jugadores y meterlos en una burbuja", ha subrayado.

Finalmente, en el último día de mercado, el Ceuta logró la incorporación de cuatro futbolistas: Sevikyan (Ferencvaros), Joaquín González (Cádiz), Umaru Konaré (Elche) y Toni Abad (Huesca).