En ocho de las once carreras disputadas hasta la fecha en la temporada 2022 de Fórmula 1, Fernando Alonso ha tenido problemas con su Alpine.

Rotura de piezas, del motor, problemas hidráulicos y eléctricos... al asturiano le ha pasado de todo.

A pesar de ello, el bicampeón del mundo de F1 se encuentra décimo en el Mundial de pilotos, a 17 puntos de Valtteri Bottas y a 23 de Esteban Ocon.

Analizando la mala suerte que ha tenido a lo largo de la temporada, Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, ha recordado el caso de otro de sus pupilos, Takuma Sato.

"Takuma Sato a mediados de la década de los 2000 con Jenson Button de compañero. Tuvimos muchos fallos de motor con Honda cuando él estaba en posiciones de puntos, y siempre le pasaba a él. Así que ya lo he visto antes", ha señalado el rumano a 'Motorsport'.

Sato y Szafnauer coincidieron en BAR Honda en 2004 y 2005. El japonés, con un coche de zona media, sufrió siete abandonos en 18 carreras cuando estaba en zona de puntos o con opciones a podio.

Por ello, el jefe de los de Enstone cree que no le están "fallando" al ovetense: "No es que estemos fallando a Fernando. Hay una variedad de razones por las que no está sumando puntos. Recuerdo a Mick Schumacher golpeándole y el pontón soltándose. Recuerdo la defensa en Canadá contra Bottas y la penalización, o la penalización en Miami. Hay todo tipo de cosas".

