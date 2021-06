Habrá carreras al sprint esta temporada con tres citas clave: Silverstone, Monza e Interlagos. Sin embargo, esta decisión no ha convencido a todo. Ni siquiera al presidente de la FIA, Jean Todt.

"Si me preguntas si soy un gran admirador de esto, la pregunta es no. Creo que la Fórmula 1 no lo necesita", ha afirmado en declaraciones recogidas por el portal 'Racefans'.

Aunque, eso sí, expresa el que fuera jefe de Ferrari en una de sus mejores épocas con Michael Schumacher, que es bueno probar: "Por otro lado, si la gente quiere probar algo, no perjudicará la carrera del domingo. Será una forma diferente de empezar la parrilla el domingo. Así que no está de más intentarlo".

Una opinión diferente a la que mantuvieron muchos pilotos de la parrilla cuando se conoció la noticia. Entre ellos un Fernando Alonso que ya demostró en Bakú que puede ser letal en las distancias cortas.

"La salida nos gusta, así que vamos a tener esto dos veces, una salida el sábado y acción en la primera curva y otra el domingo así que, ¿por qué no? Nadie puede decir ahora mismo si es algo bueno o malo, pero todos estamos de acuerdo en que está bien intentarlo", expresó en una entrevista a 'Sky F1.

Las mencionadas carreras son una realidad y todo el 'Gran Circo' está pendiente de cómo será: ¿cambiarán los favoritos?, ¿habrá alguna sorpresa destacable? Muy pronto los aficionados a los monoplazas lo conocerán.