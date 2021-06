"Fue muy divertido y he visto la cámara on board repetida varias veces". Fernando Alonso recuerda la increíble exhibición que dejó en la última vuelta de Bakú, donde logró subir hasta cuatro posiciones.

"Tuvimos mucha suerte de que la bandera roja nos agrupara a todos para otro reinicio, pero hecho esto, aprovechamos nuestra oportunidad, hay que saber sacar provecho de estos momentos durante una temporada", afirma el español en declaraciones facilitadas por el equipo Alpine.

Además, ha desgranado cómo fueron los adelantamientos: "La apuesta por los neumáticos fue inteligente y teníamos grip inmediato sobre la primera vuelta del reinicio por lo que pudimos intentar algunos movimientos audaces en la curva 1. Luego adelantar en la curva 5 normalmente no es donde puedes hacer un movimiento, pero lo hicimos y resistimos".

Este fin de semana llega el Gran Premio de Francia, donde Alonso ya apuntó que todo podría cambiar para él. Además, la escudería gala llevará importantes mejoras en el A521.

"Siempre disfruto correr en Francia. He tenido buenos resultados en la Fórmula 1 y en otras categorías de deportes de motor en este país, pero el Circuito Paul Ricard es en realidad una pista que no conozco tan bien porque solo he corrido aquí una vez", explica el bicampeón de la Fórmula 1.

Por último, ha hablado de las diferencias entre este circuito y Bakú y Mónaco, los dos trazados urbanos: "Hay bastantes áreas de escape alrededor del circuito, lo que significa que es menos probable que cualquier error sea castigado por barreras a ambos lados. Esto será diferente a lo que experimentamos tanto en Mónaco como en Bakú y, con suerte, podemos dar espectáculo para los fans".