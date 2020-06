La Fórmula 1 ha hecho oficial varias cancelaciones en su calendario para 2020 con varias ausencias notables. Sin Azerbaiyán, sin la noche de Singapur sobre Marina Bay... y sin Japón. Sí, sin el GP de Japón. Sin un Gran Premio que se estrenó en 1976, en Fuji, y que entre dicha pista y Suzuka ha hecho las delicias año tras año en la competición.

Porque hablar de F1 es hablar de Japón. De una afición que año tras año lo da todo y se involucra tanto o más que los pilotos en cada Libre, clasificación o carrera que se disputa en su país. La hinchada nipona ha hecho de este Gran Premio un Gran Premio especial... pero no es lo único.

Desde 1986, no se pierde Japón una cita de Mundial. O no se perdía, pues en este 2020 no habrá carrera. No habrá nada que jugarse en la pista. No habrá título que se decida sobre el asfalto japonés. No son pocos los que se han decidido en su trazada...

Senna, Prost... y la historia

Con James Hunt como primer vencedor, que también ganó el Mundial, otras once carreras sobre Japón decidieron al campeón del mundo. Entre ellas, 1989 y 1990. Sí, dos pruebas inolvidables que no solo entraron y están en la historia de la F1 sino del deporte en general.

Porque fueron las peleas entre Ayrton Senna y Alain Prost. La primera, el accidente 'fratricida' con ambos en McLaren. Choque del galo y el brasileño... y título para el francés. La segunda, igual, pero con Prost en Ferrari y el título para el piloto sudamericano. Curiosamente, Ayrton ganó en Japón todos sus Mundiales.

Lugar de la última victoria de Renault... con Alonso

Fue en Suzuka, lugar donde se han disputado la mayoría de las carreras en Japón. En Fuji, en 2008, llegó la última de Renault. La última de Fernando Alonso con Renault... de momento. Podría haber más, de fichar el asturiano por la escudería del rombo, pero para recordar cuándo ganaron su última carrera hay que ir 12 años atrás.

Y salía cuarto, tras clasificar tras Hamilton, Kovalainen y Raikkonen. En la salida, Lewis casi se lleva por delante a Kimi y fue sancionado con un 'drive through'. El finlandés acabó tercero, en un podio comandado por Alonso y con Kubica como segundo. El inglés, que se llevaría ese año su primer Mundial, acabó 12º y con un 0 en su casillero.

Casualmente, la otra carrera que ganaron, que fue Singapur con el 'crashgate', tampoco está en el calendario de este curso. Renault, que comenzó 2008 de aquella manera, lo terminó de manera notable con podios y un par de victorias.

La 30R y las seis seguidas de Mercedes

No se ha vuelto a correr en Fuji. Desde 2009, todo en Suzuka. Todo en la pista de la mítica 30R. Del bestial adelantamiento de Fernando Alonso a Michael Schumacher que está entre los mejores de la historia del Mundial. El Kaiser es el Emperador de Japón, con seis victorias, y McLaren es la escudería que más entorchados tiene.

Pero este año no habrá nadie que sume ni triunfos, ni récords, ni más registros para sus números personales. Mercedes, que desde 2014 ha monopolizado el triunfo en Japón, no podrá tener la séptima seguida. No habrá nadie que bata la mejor vuelta en Suzuka, obra de Lewis Hamilton con un 1:30.983.

No habrá carreras en circuitos urbanos o semiurbanos

No habrá imágenes de la mítica noria de la pista de Japón porque no habrá Gran Premio de Japón. La COVID-19 hace imposible que se garantice la salud en circuitos urbanos, y Suzuka cae junto a Baku y a Marina Bay. La novedad, Mugello, lugar del GP de Italia de motociclismo.

Te puede interesar

Fernando Alonso y su principal diferencia con Lewis Hamilton: "Es más agresivo"

Fernando Alonso, pendiente de las 500 Millas de Indianápolis: se pospondrán si no hay público

Mercedes, ¿la llave de Fernando Alonso para volver a la Fórmula 1?