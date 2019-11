Muchos son los momentos históricos que ha vivido la Fórmula 1. Pero sin duda varios de los más legendarios, de los que se recordarán por siempre, fueron los que protagonizaron Ayrton Senna y Alain Prost. Brasileño y francés, rivales durante toda su estancia en el Gran Circo, llevaron los 1 contra 1 hasta el límite tanto cuando estaban en el mismo equipo como cuando no.

Pero todo llegó a su fin en Australia. En el GP de Australia disputado en 1993. En dicho fin de semana, Alain Prost vivió la que fue su última carrera en la Fórmula 1. Vivió, en dicha carrera, su adiós a la competición que le había llevado a lo más alto tanto a él como a su excompañero en McLaren-Honda. Estaba en Wiliams, y el podio oceánico fue testigo de las más intensas emociones.

Era un fin de semana especial. Ayrton Senna logró la pole y claro está, el brasileño no tenía intención de dejar todo ahí. En carrera dobló a todos menos a Damon Hill y al propio Alain Prost antes de conseguir una victoria aplastante. Sí, el día del adiós de Prost, fue su rival quien ganó.

Sin embargo, cuando se van los más grandes los que han peleado contra ellos saben aceptar lo espectacular de sus duelos y los legendarios momentos que han dejado. Ron Dennis se acercó a Prost, su expiloto, y luego Ayrton Senna reconoció que Alain Prost, tetracampeón, fue su mayor rival en la Fórmula 1.

En el podio agarró del brazo a Prost y le subió al primer puesto del cajón. Sí, con ese gesto, con esa acción, se cerró el episodio de la gran rivalidad que mantuvieron Alain y Ayrton Senna en la trayectoria de ambos en la Fórmula 1.

7 NOVEMBER, 1993: 🇦🇺

26 years ago today - the final win of Ayrton Senna's amazing F1 career

And the final podium finishes for him and his great rival @Prost_official 🤩#F1 #OnThisDay pic.twitter.com/PdA77ssOpN