El futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 sigue siendo un auténtico misterio. El británico siempre ha reconocido su "amor" por el equipo Mercedes, pero todavía no ha renovado y su contrato finaliza esta misma temporada. En las flechas de plata son optimistas en cuanto al acuerdo... pero él ha pedido calma en varias ocasiones.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, vaticina que la renovación llegará "bastante rápido", pero reconoce que no se han producido conversaciones en los últimos meses. "Cuando Lewis aterrice en Europa, haremos lo que sea necesario", ha expresado en una entrevista a 'Sky Sports'.

"Llevamos juntos ocho años y los acuerdos no necesitan reinventarse. Hay una buena base y creo que llegaremos a punto común bastante rápido", pronosticó Wolff. Unas palabras que han tranquilizado a los aficionados de Mercedes.

El equipo alemán no ha renovado todavía a ninguno de sus dos pilotos: tanto Hamilton como Valtteri Bottas finalizan contrato este año 2020. Mercedes tiene clara la continuidad de Hamilton, pero no la del finlandés, que podría plantearse su marcha a un equipo donde se le otorgue el cartel de número 1.

Igualar a Schumacher

Hamilton tiene un reto entre ceja y ceja: igualar al mítico Michael Schumacher en número de títulos de la Fórmula 1. Cuenta con seis, a sólo uno del alemán. Y este 2020, si nada se tuerce, volverá a ser favorito para ganar un Mundial muy desigual.

El británico es consciente que las flechas de plata es el único equipo en el que puede aspirar al campeonato con el reglamento actual, que no cambiará hasta 2020. De hecho, Hamilton rechazó a Ferrari a finales del año 2019.

¿Agotado mentalmente?

Pero sus declaraciones sobre su futuro son contradictorias. A sus 35 años ha reconocido en varias ocasiones que está "agotado" mentalmente y no ha descartado incluso la retirada. "Tengo días en que me levanto y me siento aturdido, no me siento motivado para hacer ejercicio. Digo: 'Dios, ¿a dónde vamos? ¿qué pasará? ¿debo seguir corriendo?'", aseguró hace semanas en la web oficial de Mercedes.

Para después cambiar radicalmente su discurso: "A la siguiente hora, pasa, y estoy como '¡Maldita sea! ¡Me encanta lo que hago!' ¿Por qué debería considerar no continuar?".

Estos mensajes han confundido a todos sus fans y a Mercedes, que desea renovar a un piloto que está a un paso de igualar al mejor de la historia de la Fórmula 1, Michael Schumacher.