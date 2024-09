Carlos Sainz ya ha encontrado destino en la Fórmula 1. Ha firmado por Williams después de su aventura en Ferrari, donde el equipo ha decidido colocar en su puesto a Lewis Hamilton. Y reconoce que no lo ha pasado bien en esta primera mitad de año.

Así lo ha dicho en una entrevista a 'New York Times': "Lo que he vivido este año no es ideal para rendir al máximo nivel como deportista. Todo piloto que quiera rendir al máximo nivel quiere tener su futuro resuelto y no tener que preocuparse por eso, mientras tiene que rendir en una temporada de F1".

"Estoy orgulloso de cómo he manejado la primera mitad de la temporada teniendo en cuenta todo lo que tuve que pasar y lo relativamente bien que fue la temporada. Pero creo que hay tiempo de vuelta en el atleta cuando todo está un poco más tranquilo", explica el que será compañero de Alex Albon en Williams.

Su salida, mantiene, se debe a la oportunidad que ha tenido Ferrari con Hamilton y no a un problema de rendimiento suyo: "El hecho de que me vaya a final de año me hace pensar que no hay nada realmente malo en mí ni en Ferrari".

"Probablemente todavía me quedan entre cinco y diez años de carrera por delante. ¿Por qué cerraría la puerta a un posible regreso? Siempre he dicho que, una vez que eres piloto de Ferrari, siempre serás piloto de Ferrari. Nadie te puede quitar eso. He tenido el placer de hacerlo durante los últimos cuatro años y sí, lo voy a disfrutar tanto como pueda", sentencia un Carlos que ni mucho menos descarta un regreso a Maranello.

El Gran Circo vuelve este fin de semana en el circuito de Bakú, con el Gran Premio de Azerbaiyán.