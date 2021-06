Azerbaiyán ya se ha vestido con sus mejores ropajes para acoger, tras un año de ausencia, una nueva carrera de Fórmula 1. El Gran Circo está en Bakú para una prueba en las calles de esta ciudad azarí en la que Fernando Alonso y Carlos Sainz, en sus respectivos objetivos, están bien situados para bajarse del coche con una sonrisa en la cara.

Porque el asturiano ha vuelto a Q3, y porque, sobre todo, está encontrándose bastante más cómodo en el coche que en otras pruebas como, por ejemplo, Mónaco. El Alpine está exhibiendo ritmo y él mismo ha reconocido que tenían potencial para ser séptimo u octavo.

No pudo ser y tomará la salida desde la novena plaza. Y no pudo ser por lo mismo que por lo que Carlos Sainz se tiene que 'conformar' con un quinto puesto. El accidente de Yuki Tsunoda en Q3 hizo que Fernando no pudiera hacer su vuelta con neumáticos nuevos, y que el madrileño no pudiera pelear por una pole que veía podía obtener.

Leclerc halla el paraíso en los rebufos

El de Ferrari lleva un par de fines de semana de F1 sintiendo en sus carnes esa 'mala suerte' en los momentos clave. En Mónaco, Leclerc dijo adiós cuando él venía mejorando para ser primero. Y en Bakú, lo mismo. Y de nuevo con el coche de delante que, en esta ocasión, le habría podido dar el rebufo que necesitaba para llevarse la pole.

Gracias a eso Leclerc se hizo con ella en Azerbaiyán. No fue queriendo, pero Hamilton hizo volar a Charles en la recta de meta para que se marcarse un tiempazo suficiente para batirle a él y a Max Verstappen. Serán ellos los tres primeros, pues el inglés tiró de veteranía, de galones y de coraje para salvar a Mercedes.

Con Bottas décimo, Hamilton sale segundo por delante de Max Verstappen. Todo gracias a que al final se dio cuenta de que tenían que tocar el alerón delantero para ganar velocidad en recta perdiendo carga aerodinámica. Lo que perdía en curva lenta lo ganaba por rapidez. El rebufo hizo el resto.

Así pues, las piezas de ajedrez están ya puestas en el tablero, con un Leclerc en la pole y con Hamilton y Verstappen justo tras él protagonizando su particular batalla de 2021. En cuarto lugar, un sorprendente Pierre Gasly. Desde ahí, Sainz, Norris, Pérez, Tsunoda, Alonso y Bottas.

Horario de la carrera y dónde ver en TV

La apasionante carrera del GP de Azerbaiyán la podrás seguir en directo a través de nuestra página web dos horas antes del comienzo de la prueba. Será a las 14:00 cuando se apague el semáforo para, en televisión, poder ver la sexta cita del Mundial desde DAZN F1.