Pocas veces, prácticamente nunca, un abandono tuvo más cosas positivas que negativas en la F1. Pocas veces, prácticamente nunca, se ha visto tanto a un equipo como a sus dos pilotos sonreír a pesar de saber que uno de ellos no pasó por la bandera a cuadros. Pero esa es la realidad de Aston Martin. Esa es la realidad de Fernando Alonso. Esa fue la realidad de EEUU... que busca notarse en México.

Porque en Austin, en Texas, se pasó de cien a cero y de cero a cien en cuestión de días. De horas. De un fin de semana de Gran Premio en el que lo que parecía ser la zona central de un túnel sin salida fue, finalmente, la luz. Para unos leve, para otros más fuerte, pero luz al fin y al cabo. Luz que tuvo muchas cosas positivas.

Sobre todo que el coche, por fin, tuvo ritmo. Que funcionó. Que el fuego del neumático y caer en Q1 el viernes quedaron atrás tras saber que tuvieron, en carrera, los tiempos de los pilotos de cabeza. Que aún rodando con tráfico fueron capaces de igualares. Que fueron protagonistas. Que a pesar de salir desde el pit lane, Alonso habría sido sexto y Stroll octavo.

Esperanza para México

Así llegan a México. Con esperanza. Con dudas que quieren convertir en certezas pero sabiendo que ese paso adelante que se pedía desde hace tiempo está. Que existe. Que el AMR23 funcionó y volvió a mostrarse fuerte. Sí, así llegan al Hermanos Rodríguez. A un Gran Premio 'normal' pero con sus 'peros'.

La altura, por ejemplo. Poco se parece la pista azteca a la estadounidense. Poco en cuestión de ´set up' y en cómo va a afectar la localización del trazado a cada uno de los monoplazas. Buena batalla en la que, además de contar con el de siempre habrá más jugadores en la partida.

Pérez corre en casa

No es que antes no estuvieran en ella, pero qué mejor aliciente, como siempre, que correr en casa. Sí, porque a Max Verstappen se le debería sumar Sergio Pérez. Se le debería sumar, por fin, su compañero. Respira, algo más aliviado, sabiendo de la descalificación de Hamilton en Austin. Porque si no a saber si puede correr peligro algo más que su segundo puesto del Mundial.

Serán los Red Bull, de nuevo, los grandes favoritos. A ellos también se deben sumar Mercedes y McLaren, además de Ferrari que a una vuelta siempre es más que rápido. Los de la estrella, a pesar del error con Russell en la estrategia de EEUU, fueron muy competitivos. Norris, también. Nada se supo de Piastri, que se tocó con Ocon y quedó K.O. Sainz, por su parte, podio.

Cuatro son las pruebas que restan para el final del Mundial. Conforme más avanza esta F1, la idea de igualdad total se va plasmando en tiempos sobre todo si omitimos a Red Bull de una ecuación en la que siempre salen ganando.

Horario y dónde ver

Así pues, ahora toca el Hermanos Rodríguez. La clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 comenzará a las 23:00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá seguir en directo en 'DAZN'. Además, en la web de laSexta lo viviremos todo al minuto, como de costumbre.