El hombre de confianza de Lawson celebra su descenso a Racing Bulls: "Para ser honesto..."

Red Bull tomó una dura decisión en apenas dos carreras: bajó a Liam Lawson a Racing Bulls y ascendió a Yuki Tsunoda. Y el entorno del piloto de Nueva Zelanda ha celebrado lo ocurrido. Sorprendentemente. Creen que para el joven piloto lo mejor es seguir curtiéndose en el equipo B.

Lo ha dicho Tonny Quinn, patrocinador clave del piloto, en palabras a 'Speedcafe': "Realmente, creo que es bueno para él. Continuar otro fin de semana, sin rendir bien, sería peor para él, creo que él estaría al borde del suicidio para ser honesto".

"No perdamos la esperanza en él. Definitivamente tiene el talento, sólo necesita reiniciarse, y una vez que vuelva a la carretera, estará bien", pide uno de los hombres de mayor confianza de Lawson.

Cree que tarde o temprano ese cambio se hubiera producido en Red Bull: "La sensación era que, si no mejoraba para Japón, porque en teoría Japón debería ser bueno para él, sería sustituido por Tsunoda. Eso fue lo que se dijo al principio, y obviamente es lo que ha ocurrido. Pero ha ocurrido una carrera antes de lo que pensábamos".

"Soy un poco como un director de colegio a la antigua usanza... te elogiaré cuando hagas algo bien, y me enfureceré cuando no hagas nada genial. Ahora no es el momento de enfadarse con Liam. Creo que sólo necesita un poco de apoyo en el camino. Obviamente, yo estaría ahí si me necesitara por cualquier motivo, porque creo que tiene mucho talento", dice Tonny para finalizar.

Japón es la próxima cita de la Fórmula 1. Y ya estará Tsunoda vestido de Red Bull... con Lawson volviendo a Racing Bulls.