"El equipo hizo lo correcto y hemos conseguido el objetivo", destacó Carlos Sainz en 'Dazn' tras finalizar la carrera en sexta posición por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

El piloto madrileño terminó "contento" tras un fin de semana que después de lasancióndel sábado en la clasificación se preveía muy difícil.

Sin embargo, fue capaz de remontar desde la undécima posición y con una buena estrategia de Ferrari tras una bandera amarilla, donde sus dos pilotos no pararon , Carlos Sainz terminó satisfecho.

"Contento porque hoy he ido rápido y cómodo", dijo. "Hemos solucionado algunos problemas y el coche iba perfecto. He tenido buen ritmo y al final no pude hacer mucho porque la carrera estaba acabada", añadió.

Ferrari hizo "lo correcto" al no dejarles luchar

Si el sexto puesto de Carlos Sainz fue bueno dadas las circunstancias, pudo ser incluso mejor, ya que existían posibilidades de que adelantase a Charles Leclerc en las vueltas finales.

Sin embargo, al piloto monegasco se le comunicó por radio que Sainz no le iba a adelantar. Algo que Sainz comprendió: "Tiene sentido, estábamos intentando mantener el primer stint"."Iba rápido con media de ritmo. Podía extender el juego..", asumió.

Una decisión consultada y que le sirvió a Carlos Sainz para adelantar a George Russell en la clasificación del Mundial y situarse en la quinta posición por detrás de Hamilton.