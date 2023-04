Alemania quiere volver a organizar un Gran Premio. La Fórmula 1 no pisa suelo germano desde el año 2020, cuando se celebró en Nürburgring el denominado Gran Premio de Eifel, aunque no forma parte del calendario de forma oficial desde 2019, ya que esa carrera fue un parche para completar el mundial tras la pandemia.

Tres años después, aprovechando el enorme crecimiento que está teniendo la Fórmula 1 y el anuncio de la llegada de Audi, los responsables del circuito de Hockenheim han hecho público su interés por recuperar un gran premio histórico.

“Tenemos muchas ganas de que la Fórmula 1 vuelva a Alemania. Sabemos lo importante que es el pináculo del automovilismo para una pista de carreras y también para toda la región” ha declarado Jorn Teske, director del circuito de Hockenheim.

Sin embargo, la cuestión económica juega en contra de Hockenheim, ya que dejaron de organizar el gran premio en 2019 por las pérdidas que este generó al circuito, y ahora los cánones que cobra la Fórmula 1, lejos de disminuir, se han disparado.

“Sabemos que le debemos nuestra reputación mundial a la Fórmula 1 y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que regrese, pero mantenemos nuestra opinión de que una carrera de Fórmula 1 no debería arruinarnos económicamente”, ha explicado Teske.

El máximo mandatario del audódromo asegura que ni siquiera busca ganar dinero con el gran premio, sino que se conformaría con no perderlo: “Ya dijimos en el pasado que no se trata sólo de ganar mucho dinero con la Fórmula 1, simplemente no queremos perderlo".

"Si encontramos formas de garantizar eso, o si alguien puede quitarnos ese riesgo, entonces no hay nada que nos impida seguir trabajando en los detalles. Pero si, como en el pasado, se paga una tasa mayor que apenas puede refinanciarse con las entradas y las ventas accesorios, no nos parece realista”, ha asegurado.

Por ello, Teske propone rotar en el calendario para seguir ligado a la Fórmula 1 reduciendo a la mitad los costes: "Creo que es una muy buena idea tener una solución alterna. Puedo entender que la Fórmula 1 quiera variedad en el calendario de carreras. Por otro lado, solo amarraríamos los enormes recursos necesarios para celebrar una carrera de Fórmula 1 cada dos años. Sin embargo, seguiríamos conservando la imagen y el estatus de una pista de carreras de Fórmula 1”.

De producirse esta rotación, Hockenheim se alternaría con Nürburgring, el otro trazado histórico alemán, aunque la situación económica de este es aún más delicada. Aún así, Jorn Teske ha lanzado la propuesta: "Si hubiera una rotación de las dos pistas alemanas, es decir, junto con los colegas de Nürburgring, estaría bien para los aficionados alemanes y para mí también”.

Ambos circuitos ya se alternaron en la organización del Gran Premio de Alemania entre 2008 y 2013, cuando Nürburgring se retiró del acuerdo por problemas económicos.

Hockenheim ha dado lugar a momentos históricos en el campeonato, como el accidente de Sebastian Vettel en 2018 o el famoso "Fernando is faster than you", con el que Ferrari le pidió a Felipe Massa que cediese el liderato a Fernando Alonso en 2010.

De producirse este regreso, la Fórmula 1 recuperaría un gran premio histórico, aunque en ningún caso se producirá antes de 2026.