Ni el propio equipo Aston Martin es capaz de digerir el espectacular rendimiento que está demostrando el AMR23 en este arranque de temporada de Fórmula 1.

Tras los primeros tres Grandes Premios del año, todos en circuitos con características distintas, Fernando Alonso se ha subido al cajón en todas las citas, erigiéndose como un claro contendiente en la lucha por el Mundial.

Este dato adquiere más valor si ponemos sobre la mesa por un lado el pasaporte del bicampeón de F1 (ese que tanto miró Alpine) y por el otro el nivel de Aston Martin hace tan solo un año.

La evolución de la escudería de Silverstone es prácticamente inédita en la historia del 'Gran Circo', pero el talento y rendimiento de Alonso, con casi 42 años, no está al alcance de todos.

De hecho, solo está al de uno: Juan Manuel Fangio. El histórico piloto argentino subió en tres carreras consecutivas al podio en 1957 con 46 años.

66 años después, ningún corredor tan longevo había logrado este hito... hasta que ha llegado Fernando. Con casi 42 primaveras, el ovetense se ha convertido en el piloto más mayor en lograrlo desde entonces. Y eso que lo mejor está por llegar.

