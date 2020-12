Lewis Hamilton ha hablado por fin. El inglés, heptacampeón del mundo de Fórmula 1, ha regresado a la actividad en redes sociales para informar sobre cómo está y sobre sus sensaciones después de dar positivo en coronavirus.

"Ha sido una de las semanas más duras que he vivido en mucho mucho. Me centré en mi recuperación, en ponerme en forma y en correr en Abu Dabi para la última carrera", afirma Hamilton.

El inglés, que se perdió la carrera del GP de Sakhir (George Russell corrió en el Mercedes), quiso eso sí tranquilizar a todos sobre su estado de salud.

"Estoy bien, quiero mandaros un mensaje de positividad y daros las gracias por todos los vídeos y mensajes que me enviáis", dice Lewis.

Hamilton, además, desvela que ya se ha entrenado: "Me he despertado y me he sentido muy bien. He podido hacer mi primer entrenamiento en un tiempo".

El inglés está a la espera de un test de coronavirus para saber si puede o no correr en el GP de Abu Dabi, que será la última carrera del Mundial de Fórmula 1.

De hacerlo, George Russell volverá al Williams y Valtteri Bottas podrá respirar más tranquilo ante la 'no amenaza' del joven talento de Mercedes.

Si no puede correr, el inglés volverá a subirse al monoplaza negro y tendrá otra oportunidad de lograr su primera victoria en F1.