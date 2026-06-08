Hamilton ya piensa en el Mundial: "Puedo alcanzar a Antonelli"

El piloto británico se muestra muy optimista después de lograr dos podios consecutivos y colocarse en la segunda posición del Mundial de Pilotos.

Lewis Hamilton ha dado un paso hacia delante esta temporada. Después de un año de debut de pesadilla en Ferrari parece que el piloto británico se ha adaptado bien a esta nueva generación de coches, y los resultados lo demuestran.

En seis carreras, el siete veces campeón del mundo ha logrado sus primeros tres podios con el equipo Ferrari, los dos últimos de forma consecutiva. Unos resultados que han hecho que el piloto más laureado de la historia de la categoría se haya colocado segundo en el Mundial de Pilotos, y a 66 puntos de Kimi Antonelli, líder del campeonato.

Esto ha provocado que vuelva la versión de Hamilton más optimista y que el británico quiera pelear por todo esta temporada: "Es increíble y además tenemos carrera la semana que viene así que vamos a por ello. Queda mucho campeonato".

"Esto no ha acabado y estoy en una posición en la que puedo alcanzar a Antonelli y nunca pensé que podría estar en esta posición. Tengo que conseguir que el equipo esté conmigo y que podamos seguir ahí en la pelea", comentó el piloto de Ferrari, a los micrófonos de 'DAZN'.

Además, Hamilton ha hablado sobre la temporada pasada y ha explicado lo que le hubiera dicho a aquel Lewis, que pasaba por uno de los peores momentos de su carrera. "Le hubiera dicho que siguiera creyendo en sí mismo. No te olvides de quien eres. La verdad es que fue uno de los momentos más duros de mi vida el tener que redescubrirlo", concluyó el británico de 41 años.

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